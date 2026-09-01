Berner Kantonalbank Aktie
WKN: 922036 / ISIN: CH0009691608
|Berner Kantonalbank (BEKB)-Anlage
|
01.09.2026 10:03:56
SPI-Wert Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Berner Kantonalbank (BEKB)-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 01.09.2025 wurde die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 259,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 38,536 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 105,97 CHF, da sich der Wert eines Berner Kantonalbank (BEKB)-Papiers am 31.08.2026 auf 392,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 51,06 Prozent zugenommen.
Am Markt war Berner Kantonalbank (BEKB) jüngst 3,62 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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