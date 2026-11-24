Das wäre der Verdienst eines frühen Berner Kantonalbank (BEKB)-Einstiegs gewesen.

Am 24.11.2025 wurde das Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile an diesem Tag bei 269,50 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie investiert hat, hat nun 37,106 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile wären am 23.11.2026 16 437,85 CHF wert, da der Schlussstand 443,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 64,38 Prozent gesteigert.

Berner Kantonalbank (BEKB) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,18 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at