Berner Kantonalbank Aktie
WKN: 922036 / ISIN: CH0009691608
|Rentable Berner Kantonalbank (BEKB)-Investition?
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24.11.2026 10:03:35
SPI-Wert Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Berner Kantonalbank (BEKB)-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 24.11.2025 wurde das Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile an diesem Tag bei 269,50 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie investiert hat, hat nun 37,106 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile wären am 23.11.2026 16 437,85 CHF wert, da der Schlussstand 443,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 64,38 Prozent gesteigert.
Berner Kantonalbank (BEKB) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,18 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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