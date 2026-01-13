SPI-Wert Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Berner Kantonalbank (BEKB)-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie an diesem Tag bei 191,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 52,356 Berner Kantonalbank (BEKB)-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 12.01.2026 auf 312,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 335,08 CHF wert. Mit einer Performance von +63,35 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Berner Kantonalbank (BEKB) war somit zuletzt am Markt 2,89 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

