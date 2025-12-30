SPI-Wert Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Berner Kantonalbank (BEKB)-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier bei 222,50 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,494 Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.12.2025 gerechnet (309,50 CHF), wäre das Investment nun 1 391,01 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 39,10 Prozent.

Der Berner Kantonalbank (BEKB)-Wert an der Börse wurde auf 2,84 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

