Berner Kantonalbank Aktie
WKN: 922036 / ISIN: CH0009691608
27.01.2026 10:03:57
SPI-Wert Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 3 Jahren verdient
Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier bei 232,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,310 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 409,48 CHF, da sich der Wert einer Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie am 26.01.2026 auf 327,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 40,95 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Berner Kantonalbank (BEKB) belief sich zuletzt auf 3,06 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
