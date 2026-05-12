SPI-Wert Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Berner Kantonalbank (BEKB) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 12.05.2025 wurden Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie an diesem Tag bei 252,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,968 Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteilen. Die gehaltenen Berner Kantonalbank (BEKB)-Papiere wären am 11.05.2026 1 533,73 CHF wert, da der Schlussstand 386,50 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 53,37 Prozent erhöht.

Am Markt war Berner Kantonalbank (BEKB) jüngst 3,61 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at