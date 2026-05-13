Berner Kantonalbank Aktie

Berner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922036 / ISIN: CH0009691608

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Aktie mit Rendite 13.05.2026 10:02:38

SPI-Wert Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Berner Kantonalbank (BEKB)-Anleger freuen

SPI-Wert Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Berner Kantonalbank (BEKB)-Anleger freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteilseigner über eine Dividendenausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von SPI-Papier Berner Kantonalbank (BEKB) am 12.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 10,80 CHF für das Jahr 2025. Damit wurde die Berner Kantonalbank (BEKB)-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 3,85 Prozent erhöht. 96,93 Mio. CHF werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Gesamtausschüttung noch bei 93,20 Mio. CHF angesetzt wurde.

Aktie mit Dividendenrendite

Die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie ging am Tag der Hauptversammlung bei 381,50 CHF aus dem SIX SX-Handel. Am 13.05.2026 wird das Berner Kantonalbank (BEKB)-Wertpapier Ex-Dividende gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Anleger. Für das Jahr 2025 weist die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie eine Dividendenrendite von 3,49 Prozent auf. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verschlechtert, damals betrug sie noch 4,43 Prozent.

Aktienkursentwicklung vs. tatsächliche Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Kurs von Berner Kantonalbank (BEKB) via SIX SX 60,29 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Zuwachs von 65,40 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Berner Kantonalbank (BEKB)-Dividendenausblick

Basisdaten von Dividenden-Titel Berner Kantonalbank (BEKB)

Berner Kantonalbank (BEKB) ist ein SPI-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 3,575 Mrd. CHF. Dividenden-Aktie Berner Kantonalbank (BEKB) weist aktuell ein KGV von 16,35 auf. Der Umsatz von Berner Kantonalbank (BEKB) betrug in 2025 686,760 Mio. CHF. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 18,90 CHF.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com,WHYFRAME / Shutterstock.com

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