BioVersys Aktie
WKN DE: A410LA / ISIN: CH0210362643
|Profitables BioVersys-Investment?
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06.04.2026 10:03:47
SPI-Wert BioVersys-Aktie: So viel Verlust hätte ein BioVersys-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Am 06.04.2025 wurden BioVersys-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des BioVersys-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 35,10 CHF. Bei einem BioVersys-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28,490 BioVersys-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der BioVersys-Aktie auf 29,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 843,30 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 15,67 Prozent abgenommen.
BioVersys markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 172,99 Mio. CHF. Die BioVersys-Aktie ging am 07.02.2025 an die Börse SWX. Der Erstkurs des BioVersys-Papiers lag beim Börsengang bei 36,50 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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