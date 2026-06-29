BioVersys Aktie

BioVersys für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A410LA / ISIN: CH0210362643

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hochrechnung 29.06.2026 10:03:53

SPI-Wert BioVersys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BioVersys von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BioVersys-Aktien verlieren können.

Am 29.06.2025 wurde die BioVersys-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das BioVersys-Papier 35,70 CHF wert. Bei einem BioVersys-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28,011 BioVersys-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des BioVersys-Papiers auf 26,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 728,29 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27,17 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte BioVersys einen Börsenwert von 152,19 Mio. CHF. Die BioVersys-Aktie ging am 07.02.2025 an die Börse SWX. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines BioVersys-Anteils auf 36,50 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BioVersys

mehr Nachrichten