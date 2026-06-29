SPI-Wert BioVersys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BioVersys von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BioVersys-Aktien verlieren können.

Am 29.06.2025 wurde die BioVersys-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das BioVersys-Papier 35,70 CHF wert. Bei einem BioVersys-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28,011 BioVersys-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des BioVersys-Papiers auf 26,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 728,29 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27,17 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte BioVersys einen Börsenwert von 152,19 Mio. CHF. Die BioVersys-Aktie ging am 07.02.2025 an die Börse SWX. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines BioVersys-Anteils auf 36,50 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at