BioVersys Aktie

BioVersys für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A410LA / ISIN: CH0210362643

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Investmentbeispiel 27.07.2026 10:04:12

SPI-Wert BioVersys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BioVersys von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in BioVersys gewesen.

Das BioVersys-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 34,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 294,118 BioVersys-Papiere. Die gehaltenen BioVersys-Anteile wären am 24.07.2026 8 029,41 CHF wert, da der Schlussstand 27,30 CHF betrug. Das entspricht einem Schwund von 19,71 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von BioVersys bezifferte sich zuletzt auf 159,66 Mio. CHF. Das BioVersys-Papier wurde am 07.02.2025 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des BioVersys-Papiers bei 36,50 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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