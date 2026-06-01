BioVersys Aktie

BioVersys für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A410LA / ISIN: CH0210362643

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BioVersys-Anlage unter der Lupe 01.06.2026 10:04:06

SPI-Wert BioVersys-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BioVersys von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in BioVersys-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 01.06.2025 wurde das BioVersys-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 35,80 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2,793 BioVersys-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 29.05.2026 auf 27,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 75,42 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 24,58 Prozent.

Der Börsenwert von BioVersys belief sich jüngst auf 158,05 Mio. CHF. Der erste Handelstag der BioVersys-Aktie an der Börse SWX war der 07.02.2025. Der erste festgestellte Kurs der BioVersys-Aktie lag damals bei 36,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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