SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BKW-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen BKW-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden BKW-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das BKW-Papier letztlich bei 45,85 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 21,810 BKW-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der BKW-Aktie auf 116,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 545,26 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 154,53 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von BKW bezifferte sich zuletzt auf 6,14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at