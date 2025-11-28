BKW Aktie

Lohnender BKW-Einstieg? 28.11.2025 10:03:43

SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BKW-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BKW-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die BKW-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen BKW-Anteile letztlich bei 94,20 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die BKW-Aktie investiert hat, hat nun 106,157 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des BKW-Papiers auf 167,90 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 823,78 CHF wert. Damit wäre die Investition um 78,24 Prozent gestiegen.

Alle BKW-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,77 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

