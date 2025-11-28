SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BKW-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BKW-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die BKW-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen BKW-Anteile letztlich bei 94,20 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die BKW-Aktie investiert hat, hat nun 106,157 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des BKW-Papiers auf 167,90 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 823,78 CHF wert. Damit wäre die Investition um 78,24 Prozent gestiegen.

Alle BKW-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,77 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at