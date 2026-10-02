BKW Aktie

BKW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JLZG / ISIN: CH0130293662

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Lukratives BKW-Investment? 02.10.2026 10:04:08

SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BKW-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen BKW-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das BKW-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das BKW-Papier letztlich bei 102,20 CHF. Bei einem BKW-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,978 BKW-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 01.10.2026 auf 115,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113,41 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 13,41 Prozent angezogen.

BKW wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,16 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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