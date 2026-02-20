SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BKW-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in BKW-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

BKW-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der BKW-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 104,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die BKW-Aktie investiert hätte, hätte er nun 9,597 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 405,95 CHF, da sich der Wert eines BKW-Anteils am 19.02.2026 auf 146,50 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 40,60 Prozent gesteigert.

BKW war somit zuletzt am Markt 7,98 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at