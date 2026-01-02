SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in BKW eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der BKW-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 38,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BKW-Aktie investiert, befänden sich nun 2,632 BKW-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 30.12.2025 443,16 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 168,40 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 343,16 Prozent.

BKW wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,88 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

