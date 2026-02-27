SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen BKW-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das BKW-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 39,35 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 254,130 BKW-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 37 611,18 CHF, da sich der Wert eines BKW-Anteils am 26.02.2026 auf 148,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 276,11 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von BKW belief sich zuletzt auf 7,87 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at