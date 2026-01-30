BKW Aktie

Langfristige Anlage 30.01.2026 10:03:53

SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BKW-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem BKW-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die BKW-Aktie letztlich bei 37,35 CHF. Bei einem BKW-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 26,774 BKW-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 29.01.2026 auf 147,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 951,81 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 295,18 Prozent gesteigert.

BKW wurde am Markt mit 7,83 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

