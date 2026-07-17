SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in BKW-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden BKW-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der BKW-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 43,75 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die BKW-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22,857 BKW-Aktien. Die gehaltenen BKW-Papiere wären am 16.07.2026 3 076,57 CHF wert, da der Schlussstand 134,60 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 207,66 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von BKW betrug jüngst 7,21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at