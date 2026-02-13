BKW Aktie
WKN DE: A1JLZG / ISIN: CH0130293662
|Rentables BKW-Investment?
|
13.02.2026 10:03:58
SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde die BKW-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das BKW-Papier bei 131,60 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,760 BKW-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 12.02.2026 112,69 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 148,30 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12,69 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von BKW belief sich zuletzt auf 7,96 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
