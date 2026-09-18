SPI-Wert BKW-Aktie: So viel hätte eine Investition in BKW von vor einem Jahr gekostet

Wer vor Jahren in BKW-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 18.09.2025 wurden BKW-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 162,30 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die BKW-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,161 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.09.2026 774,49 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 125,70 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 22,55 Prozent.

Der Börsenwert von BKW belief sich jüngst auf 6,52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at