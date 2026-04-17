BKW Aktie
WKN DE: A1JLZG / ISIN: CH0130293662
|Profitabler BKW-Einstieg?
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17.04.2026 10:03:58
SPI-Wert BKW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BKW-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden BKW-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 105,80 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die BKW-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,945 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 149,81 CHF, da sich der Wert eines BKW-Papiers am 16.04.2026 auf 158,50 CHF belief. Mit einer Performance von +49,81 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von BKW belief sich jüngst auf 8,35 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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