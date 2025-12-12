SPI-Wert BKW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BKW-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in BKW-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das BKW-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 150,80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,631 BKW-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 087,53 CHF, da sich der Wert eines BKW-Anteils am 11.12.2025 auf 164,00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 8,75 Prozent gesteigert.

Am Markt war BKW jüngst 8,74 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at