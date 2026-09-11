SPI-Wert BKW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BKW von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren BKW-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das BKW-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 46,35 CHF. Bei einem BKW-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,157 BKW-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der BKW-Aktie auf 125,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 270,55 CHF wert. Damit wäre die Investition 170,55 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte BKW einen Börsenwert von 6,67 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at