SPI-Wert BKW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BKW von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BKW-Aktien verdienen können.

Am 07.08.2021 wurden BKW-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 99,20 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,081 BKW-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des BKW-Papiers auf 132,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 338,71 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 33,87 Prozent.

Der BKW-Wert an der Börse wurde auf 6,96 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at