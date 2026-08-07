BKW Aktie
WKN DE: A1JLZG / ISIN: CH0130293662
|Frühes Investment
|
07.08.2026 10:03:56
SPI-Wert BKW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BKW von vor 5 Jahren verdient
Am 07.08.2021 wurden BKW-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 99,20 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,081 BKW-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des BKW-Papiers auf 132,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 338,71 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 33,87 Prozent.
Der BKW-Wert an der Börse wurde auf 6,96 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BKW AG
|
07.08.26
|SPI-Wert BKW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BKW von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
31.07.26
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BKW von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
24.07.26
|SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Verlust hätte ein BKW-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
17.07.26
|SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
10.07.26
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BKW-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
03.07.26
|SPI-Titel BKW-Aktie: So viel Verlust hätte ein BKW-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
01.07.26
|Börse Zürich in Rot: SPI am Mittwochmittag im Minus (finanzen.at)
|
26.06.26
|SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BKW von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
Analysen zu BKW AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BKW AG
|140,90
|-0,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.