BKW Aktie
WKN DE: A1JLZG / ISIN: CH0130293662
|BKW-Investition im Blick
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23.10.2026 10:03:37
SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Verlust hätte ein BKW-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem BKW-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der BKW-Aktie betrug an diesem Tag 152,30 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,657 BKW-Aktien im Depot. Die gehaltenen BKW-Papiere wären am 22.10.2026 78,92 CHF wert, da der Schlussstand 120,20 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 21,08 Prozent abgenommen.
Zuletzt verbuchte BKW einen Börsenwert von 6,35 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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