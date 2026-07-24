SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Verlust hätte ein BKW-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in BKW-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der BKW-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das BKW-Papier an diesem Tag bei 180,30 CHF. Bei einem BKW-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 55,463 BKW-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen BKW-Papiere wären am 23.07.2026 7 531,89 CHF wert, da der Schlussstand 135,80 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 24,68 Prozent vermindert.

Insgesamt war BKW zuletzt 7,32 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at