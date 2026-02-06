BKW Aktie
WKN DE: A1JLZG / ISIN: CH0130293662
|Langfristige Performance
|
06.02.2026 10:04:18
SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BKW von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das BKW-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 152,30 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 65,660 BKW-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des BKW-Papiers auf 145,30 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 540,38 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,60 Prozent verringert.
Der Börsenwert von BKW belief sich jüngst auf 7,68 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu BKW AG
Aktien in diesem Artikel
|BKW AG
|160,50
|1,84%
