WKN DE: A1JLZG / ISIN: CH0130293662

Langfristige Performance 06.02.2026 10:04:18

SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BKW von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die BKW-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das BKW-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 152,30 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 65,660 BKW-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des BKW-Papiers auf 145,30 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 540,38 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,60 Prozent verringert.

Der Börsenwert von BKW belief sich jüngst auf 7,68 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu BKW AG

Analysen zu BKW AG

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

BKW AG 160,50 1,84% BKW AG

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

