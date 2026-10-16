BKW Aktie

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WKN DE: A1JLZG / ISIN: CH0130293662

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BKW-Investmentbeispiel 16.10.2026 10:03:30

SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BKW von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in BKW-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurden BKW-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der BKW-Anteile betrug an diesem Tag 182,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die BKW-Aktie investiert hätte, hätte er nun 54,825 Anteile im Depot. Die gehaltenen BKW-Aktien wären am 15.10.2026 6 557,02 CHF wert, da der Schlussstand 119,60 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 34,43 Prozent gesunken.

Der BKW-Wert an der Börse wurde auf 6,31 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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