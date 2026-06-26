BKW Aktie
WKN DE: A1JLZG / ISIN: CH0130293662
|Profitables BKW-Investment?
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26.06.2026 10:03:50
SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BKW von vor einem Jahr angefallen
Am 26.06.2025 wurde das BKW-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 172,80 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 CHF in die BKW-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,787 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der BKW-Aktie auf 138,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 802,08 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 19,79 Prozent verkleinert.
BKW markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,19 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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