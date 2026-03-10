Bossard Aktie

WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142

Investmentbeispiel 10.03.2026 10:03:35

SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bossard-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Bossard-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Bossard-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Bossard-Papiers betrug an diesem Tag 95,50 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Bossard-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,471 Bossard-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Bossard-Papiers auf 141,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 478,53 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 47,85 Prozent.

Insgesamt war Bossard zuletzt 1,09 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

