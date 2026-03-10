Bossard Aktie
WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142
|Investmentbeispiel
|
10.03.2026 10:03:35
SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bossard-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das Bossard-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Bossard-Papiers betrug an diesem Tag 95,50 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Bossard-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,471 Bossard-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Bossard-Papiers auf 141,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 478,53 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 47,85 Prozent.
Insgesamt war Bossard zuletzt 1,09 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bossard AG
|
10:03
|SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bossard-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.03.26
|Freundlicher Handel: SPI liegt am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
05.03.26
|Results for 2025 (EQS Group)
|
05.03.26
|Geschäftsabschluss 2025 (EQS Group)
|
03.03.26
|SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bossard-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.02.26
|SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bossard-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
17.02.26
|SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bossard von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
10.02.26
|SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bossard von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)