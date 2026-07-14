SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bossard von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bossard-Aktie Anlegern gebracht.

Am 14.07.2023 wurde das Bossard-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 197,60 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,061 Bossard-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 13.07.2026 auf 204,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 032,39 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 3,24 Prozent.

Der Börsenwert von Bossard belief sich jüngst auf 1,57 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at