Bossard Aktie
WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142
|Bossard-Performance
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07.07.2026 10:03:50
SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bossard von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Bossard-Aktie statt. Zum Handelsende standen Bossard-Anteile an diesem Tag bei 174,40 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Bossard-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,573 Bossard-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 118,12 CHF, da sich der Wert eines Bossard-Papiers am 06.07.2026 auf 206,00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 18,12 Prozent gleich.
Alle Bossard-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,57 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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