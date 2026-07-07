Bossard Aktie

Bossard für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142

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Bossard-Performance 07.07.2026 10:03:50

SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bossard von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Bossard-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Bossard-Aktie statt. Zum Handelsende standen Bossard-Anteile an diesem Tag bei 174,40 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Bossard-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,573 Bossard-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 118,12 CHF, da sich der Wert eines Bossard-Papiers am 06.07.2026 auf 206,00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 18,12 Prozent gleich.

Alle Bossard-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,57 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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