Vor Jahren in Bossard-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Bossard-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 155,60 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 64,267 Bossard-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 002,57 CHF, da sich der Wert eines Bossard-Papiers am 23.11.2026 auf 249,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 60,03 Prozent vermehrt.

Alle Bossard-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,88 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at