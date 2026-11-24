Bossard Aktie
WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142
|Bossard-Investition
|
24.11.2026 10:03:35
SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bossard von vor einem Jahr eingefahren
Bossard-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 155,60 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 64,267 Bossard-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 002,57 CHF, da sich der Wert eines Bossard-Papiers am 23.11.2026 auf 249,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 60,03 Prozent vermehrt.
Alle Bossard-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,88 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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