Bossard Aktie
WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142
|Bossard-Investition
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04.08.2026 10:03:42
SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bossard-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Bossard-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 166,80 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5,995 Bossard-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 414,87 CHF, da sich der Wert eines Bossard-Papiers am 03.08.2026 auf 236,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +41,49 Prozent.
Zuletzt verbuchte Bossard einen Börsenwert von 1,74 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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