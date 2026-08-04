SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bossard-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Bossard-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Bossard-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 166,80 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5,995 Bossard-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 414,87 CHF, da sich der Wert eines Bossard-Papiers am 03.08.2026 auf 236,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +41,49 Prozent.

Zuletzt verbuchte Bossard einen Börsenwert von 1,74 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at