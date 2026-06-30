Bossard Aktie
WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142
|Lukrative Bossard-Anlage?
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30.06.2026 10:03:52
SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bossard von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Bossard-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Bossard-Papier an diesem Tag bei 103,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Bossard-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 96,712 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.06.2026 auf 194,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 762,09 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 87,62 Prozent.
Der Börsenwert von Bossard belief sich zuletzt auf 1,51 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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