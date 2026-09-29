SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bossard von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Bossard-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Bossard-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Bossard-Anteile an diesem Tag 167,80 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in das Bossard-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,596 Bossard-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 148,99 CHF, da sich der Wert eines Bossard-Anteils am 28.09.2026 auf 250,00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 48,99 Prozent.

Bossard erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,91 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at