Bossard Aktie

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WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142

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Langfristige Performance 22.09.2026 10:03:35

SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bossard-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Bossard-Einstiegs gewesen.

Das Bossard-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 130,90 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 76,394 Bossard-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 21.09.2026 auf 249,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 022,15 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 90,22 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Bossard betrug jüngst 1,86 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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