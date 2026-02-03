Bossard Aktie

WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142

Lukrative Bossard-Anlage? 03.02.2026 10:04:03

SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bossard-Investment von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Bossard eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Bossard-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Bossard-Aktie an diesem Tag 212,00 CHF wert. Bei einem Bossard-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 47,170 Bossard-Aktien. Die gehaltenen Bossard-Anteile wären am 02.02.2026 7 226,42 CHF wert, da der Schlussstand 153,20 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 27,74 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Bossard bezifferte sich zuletzt auf 1,17 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

