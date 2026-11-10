Bossard Aktie
WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142
|Bossard-Investmentbeispiel
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10.11.2026 10:03:31
SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bossard-Investment von vor 5 Jahren verloren
Bossard-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Bossard-Aktie bei 356,00 CHF. Bei einem Bossard-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,281 Bossard-Aktien. Die gehaltenen Bossard-Aktien wären am 09.11.2026 73,88 CHF wert, da der Schlussstand 263,00 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 26,12 Prozent.
Der Marktwert von Bossard betrug jüngst 1,98 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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