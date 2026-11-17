Am 17.11.2016 wurde das Bossard-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Bossard-Papier an diesem Tag bei 137,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Bossard-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,273 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 265,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 927,27 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +92,73 Prozent.

Der Marktwert von Bossard betrug jüngst 2,06 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at