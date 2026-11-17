Bossard Aktie
WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142
|Bossard-Anlage im Blick
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17.11.2026 10:03:25
SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bossard von vor 10 Jahren verdient
Am 17.11.2016 wurde das Bossard-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Bossard-Papier an diesem Tag bei 137,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Bossard-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,273 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 265,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 927,27 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +92,73 Prozent.
Der Marktwert von Bossard betrug jüngst 2,06 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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