Bossard Aktie
WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142
|Lukrative Bossard-Anlage?
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19.05.2026 10:04:09
SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bossard von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurden Bossard-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Bossard-Papiers betrug an diesem Tag 221,00 CHF. Bei einem Bossard-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 45,249 Bossard-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Bossard-Aktie auf 165,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 488,69 CHF wert. Damit wäre die Investition 25,11 Prozent weniger wert.
Bossard erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,28 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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