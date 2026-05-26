SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bossard von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Bossard-Investment gewesen.

Bossard-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 214,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Bossard-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,466 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 22.05.2026 auf 171,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 79,72 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 20,28 Prozent.

Der Börsenwert von Bossard belief sich zuletzt auf 1,32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at