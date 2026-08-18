Bossard Aktie
WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142
|Bossard-Anlage im Blick
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18.08.2026 10:03:34
SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bossard von vor 5 Jahren verloren
Am 18.08.2021 wurden Bossard-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 318,50 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,314 Bossard-Aktien. Die gehaltenen Bossard-Papiere wären am 17.08.2026 70,96 CHF wert, da der Schlussstand 226,00 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 29,04 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Bossard bezifferte sich zuletzt auf 1,76 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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