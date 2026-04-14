Bossard Aktie
WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142
|Lukrative Bossard-Investition?
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14.04.2026 10:03:52
SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bossard von vor einem Jahr verloren
Am 14.04.2025 wurde das Bossard-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Bossard-Anteile an diesem Tag bei 177,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Bossard-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,564 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 84,84 CHF, da sich der Wert eines Bossard-Anteils am 13.04.2026 auf 150,50 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 84,84 CHF, was einer negativen Performance von 15,16 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Bossard belief sich zuletzt auf 1,20 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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