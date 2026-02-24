Bossard Aktie
WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142
|Bossard-Investment
|
24.02.2026 10:04:07
SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bossard-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 24.02.2023 wurden Bossard-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Bossard-Anteile an diesem Tag 253,50 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Bossard-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 39,448 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 23.02.2026 6 571,99 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 166,60 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 34,28 Prozent abgenommen.
Bossard war somit zuletzt am Markt 1,28 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
