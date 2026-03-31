Bossard Aktie
WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142
|Langfristige Performance
|
31.03.2026 10:03:49
SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bossard-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Die Bossard-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 207,50 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Bossard-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,819 Bossard-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 30.03.2026 688,19 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 142,80 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 31,18 Prozent.
Am Markt war Bossard jüngst 1,09 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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