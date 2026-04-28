Bossard Aktie
WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142
|Rentable Bossard-Investition?
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28.04.2026 10:03:39
SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bossard von vor 5 Jahren eingebracht
Am 28.04.2021 wurden Bossard-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Bossard-Aktie bei 230,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Bossard-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 43,478 Bossard-Anteilen. Die gehaltenen Bossard-Anteile wären am 27.04.2026 6 956,52 CHF wert, da der Schlussstand 160,00 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -30,43 Prozent.
Am Markt war Bossard jüngst 1,28 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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