SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bossard von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Bossard-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 28.04.2021 wurden Bossard-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Bossard-Aktie bei 230,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Bossard-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 43,478 Bossard-Anteilen. Die gehaltenen Bossard-Anteile wären am 27.04.2026 6 956,52 CHF wert, da der Schlussstand 160,00 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -30,43 Prozent.

Am Markt war Bossard jüngst 1,28 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at