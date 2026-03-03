Bossard Aktie

WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142

Bossard-Investition 03.03.2026 10:04:01

SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bossard-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Bossard gewesen.

Das Bossard-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 211,50 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Bossard-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,473 Bossard-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.03.2026 gerechnet (158,40 CHF), wäre die Investition nun 74,89 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25,11 Prozent verringert.

Alle Bossard-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,22 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

