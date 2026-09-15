Bossard Aktie

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WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142

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Bossard-Investition im Blick 15.09.2026 10:03:29

SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bossard-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Bossard-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 5 Jahren wurden Bossard-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Bossard-Papiers betrug an diesem Tag 300,50 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 3,328 Bossard-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Bossard-Aktie auf 231,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 768,72 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 23,13 Prozent verringert.

Bossard wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,81 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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